Украинское телевидение, которое мы потеряли

Какое время на украинском телевидении можно назвать "золотым веком", когда оно было обращено лицом (а не другими частями тела) к молодежи и проводила "украинизацию", еще до того, как это было модным трендом?

Сегодня кажется, что количество украинского языка на некоторых ТВ-каналах, еще 15-20 лет назад, было гораздо больше чем сегодня. Но, главное не только то, что в эфире шли программы, фильмы и сериалы, которые были современными и актуальными, а то, что за дублирование брались люди, которые делали свою работу с удовольствием и от всего сердца.

Поэтому сегодня, когда прошло много лет, и от прежнего телевидения остались только воспоминания и куски, которые похожи на объедки новогоднего стола утром 1 января, мы их вспоминаем с любовью и благодарностью.

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