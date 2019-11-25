Шутили о еде: как знаменитости провели день памяти по жертвам Голодомора

В субботу, 23 ноября, звездная украинская теннисистка, первая ракетка страны Элина Свитолина провела свой первый благотворительный вечер под патронатом фонда её имени.

Мероприятие прошло в Киеве в загородном комплексе Eauides Club, где среди прочих приглашенных, были боксер Владимир Кличко и телеведущая Леся Никитюк. Так, когда в Украине проходили траурные мероприятия по украинцам, которые 86 лет назад умирали от голода, брат мэра Киева продал возможность поужинать (!) с ним за 21 тыс. долларов, а популярная телеведущая разместила в соцсети фотографию с наклейкой - "на диете".

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