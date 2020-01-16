Путин начал готовить себе приемника: куда спешит президент России

Скорость и объем тех изменений в конституцию РФ, которые приготовил своей стране президент России Владимир Путин указывает на ожидание проблем с экономикой и его недоверие к нынешним высокопоставленных силовиков.

Журналист, выпускающий редактор программы "О, Крапивина!" Александр Войт считает, что перемещение Дмитрия Медведева с "гражданской" должности главы правительства РФ на должность главного контролера силовиков, заместителя председателя Совета по нацбезопасности и обороны, является попыткой вывести его из-под удара. Желание его нанести может появиться у россиян уже в ближайшее время из-за ухудшения экономического состояния страны. Но теперь Путин переложил всю ответственность на Госдуму, которая и должна утверждать состав правительства.

Для соседей России, для Украины в частности, такая перестановка шахматных фигур на кремлевской доске никоим образом, ни в худшую, ни в лучшую сторону, не изменит, а обострения политического противостояния с ними со стороны России следует ожидать в случае ухудшения социально-экономических условий жизни в РФ, начало которых ожидается в этом году.

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