Чем и по каким ценам кормят в столовой КГГА?

На фоне скандала с задержанием председателя Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА, которого поймали на взятке в размере 9 000 долларов, Юлия Крапивина посетила главный офис киевской мэрии.

Цены и блюда, которыми можно пообедать в доме на Крещатике, приятно поразили ведущую ОбозТВ. Поэтому, она призвала своих зрителей воспользоваться такой возможностью, назвав часа, когда столовая открыта и для "простых смертных".

Кстати, учитывая то, что взяточника и человека, который хотел получить участок в Святошинском районе столицы под автопарковку, задержали во время передачи второй части взятки в 9 000 долларов в столичном ресторане, а не в столовой, приводит к мысли, что в больших боссов из КГГА, это заведение питания, очевидно, не в почете. Или, с долларов сдачи не дают.

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