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5 января • обновлено в 14:27
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OBOZ TALK – экс-премьер-министр Украины Анатолий Кинах

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OBOZ TALK – это новое ток-шоу Вадима Колодийчука, это часовое интервью с выдающимися политиками, лидерами мнений и известными личностями.

Сегодня в гостях у ObozTV – экс-премьер-министр Украины, председатель Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV OBOZ TALK
Персона
Анатолий Кинах
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