OBOZ TALK – экс-премьер-министр Украины Анатолий Кинах
OBOZ TALK – это новое ток-шоу Вадима Колодийчука, это часовое интервью с выдающимися политиками, лидерами мнений и известными личностями.
Сегодня в гостях у ObozTV – экс-премьер-министр Украины, председатель Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.
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