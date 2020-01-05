OBOZ TALK – экс-премьер-министр Украины Анатолий Кинах

OBOZ TALK – это новое ток-шоу Вадима Колодийчука, это часовое интервью с выдающимися политиками, лидерами мнений и известными личностями.

Сегодня в гостях у ObozTV – экс-премьер-министр Украины, председатель Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

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