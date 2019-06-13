Полиция переходит на усиленный режим: Obozrevatel News

Злоупотребление служебным положением

Злоупотребление служебным положением. Такую статью вменяют бывшему председателю Конституционного Суда Станиславу Шевчуку. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова. Дело возбудили после обращения одного из нардепов. Там говорилось, что экс-глава Конституционного суда незаконно назначил себе внештатных советников, что привело к лишним бюджетных расходов. Сейчас идет следствие. Если вину докажут, то Шевчука могут лишить свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Когда будем выбирать парламент

А Конституционный суд рассматривает законность роспуска Верховной Рады. Правда, сегодня - в закрытом режиме. Напомним, ранее 62 народных депутата обратились в суд с заявлением о том, что решение президента Владимира Зеленского о роспуске Парламента - противоречит Конституции. По их мнению, Верховная рада VIII созыва должна была работать до конца своей каденции. Вместе с тем президент выразил уверенность в своей юридической позиции. Мол, коалиции не существует с 2016 года. Также Зеленский добавил, что роспуск Рады – это воля народа, которую он всегда будет поддерживать. Именно от решения высшей палаты судей зависит когда украинцы будут избирать парламент - летом или осенью.

Полиция переходит на усиленный режим

Уже с этой субботы полицию в Украине переведут на усиленный режим до 28-го июля – в связи с проведением в стране внеочередных выборов в Верховную Раду. По словам главы Нацполиции Сергея Князева, обеспечивать правопроядок будут 70 000 правоохранителей, а также курсантов и работников высших учебных заведений системы МВД. Сергей Князев говорит, что в конце мая по всей стране МВД открыло ситуационные центры.

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