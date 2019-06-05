ООС: трое военных погибли, трое ранены: Obozrevatel News

ООС: трое военных погибли, трое ранены

Двое украинских военных погибли в Донбассе. Бойцы служили в криворожской бригаде, они именно перевозили продукты, как противотанковая управляемая ракета попала в их автомобиль. Одному военному удалось выжить, он с ранениями сейчас в больнице. Еще один военный погиб и двое ранены в результате обстрелов наших позиций. В штабе Операции Объединенных сил говорят, за минувшие сутки боевики основном вели огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 миллиметра. Под обстрел попали позиции украинских войск вблизи Талаковка, Водяного и Золотого-1.

На гибель военных отреагировал и президент Владимир Зеленский. В Фейсбуке он обратился к руководству России. Написал – что не надо лишний раз напоминать о возможности эскалации напряжения на Донбассе. "Обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске", — написал президент. Он добавил, что сегодня в Брюсселе обсудит с европейскими коллегами открытую демонстрацию российской агрессии. Напомним, сегодня в Минске стартует очередной раунд переговоров по Донбасса в новом составе. Анонсирован присутствие Леонида Кучмы, Валерии Лутковской и нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

Петиция за увольнение министра МВД Арсена Авакова

Петиция об освобождении от должности министра МВД Арсена Авакова, появившейся на сайте президента 2 июня начала стремительно набирать голоса. Ее уже подписали 20 000 человек. Для того, чтобы петицию рассмотрел президент, она должен набрать более 25 000 голосов. Для сбора подписей есть еще 90 дней. Люди требуют отставки Авакова из-за смерти 5-летнего Кирилла Тлявова, которого смертельно ранили нетрезвые полицейские. В связи с трагедией в отставку уже подал руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов. Также обещают кадровые чистки в полиции Переяслав-Хмельницкого.

Помощь ЕС и НАТО для Украины

Деньги в обмен на реформы. 500 млн евро готов выделить для Украины Европейский Союз. Об этом в Брюсселе заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он объяснил — средства должны поступить в рамках второго транша макрофинансовой помощи. Но для этого Украина должна принять закон о противодействии отмыванию денег, реформировать таможенную и налоговую администрации, запустить рынок электроэнергии и эффективную систему проверки электронных деклараций. Также деньги на поддержку Украины готов выделить блок НАТО, это 40 млн евро на киберзащиту, медицинскую реабилитацию военных и реформы в сфере безопасности и обороны Украины.

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