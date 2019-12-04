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4 декабря • обновлено в 13:43
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Мовою Езопа або хто кого "хороводити" буде | Альо, гараж! REBOOT #333

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“Козел очолив зграю собак, постійно змінює маршрут пересування, уявляє себе ватажком”...

Такими словами починається свіженький репортаж, що вийшов в ефір на “майже провладному телеканалі”. Складається враження що ТСН, мовою Езопа на “щось таке” всім нам намагається натякнути…

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Свиномовные выродки, смесь животных отсюда такая речь млеющая.
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