Мовою Езопа або хто кого "хороводити" буде | Альо, гараж! REBOOT #333
“Козел очолив зграю собак, постійно змінює маршрут пересування, уявляє себе ватажком”...
Такими словами починається свіженький репортаж, що вийшов в ефір на “майже провладному телеканалі”. Складається враження що ТСН, мовою Езопа на “щось таке” всім нам намагається натякнути…
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Драго Кувалда
Свиномовные выродки, смесь животных отсюда такая речь млеющая.
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