Певица MOROZOVA стала гостьей инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Она рассказала о новых песнях, концертах и творческих планах на будущее.

"Я люблю 8 марта, почему нет. Это особый день, когда смотришь в окно, а мужчины несут женщинам букеты цветов, а кто-то может даже завтрак приготовит", - призналась певица.

MOROZOVA также рассказала детали о своей премьере и исполнила новую песню в прямом эфире телеканала.

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