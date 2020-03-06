MOROZOVA стала гостьей инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
Певица MOROZOVA стала гостьей инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".
Она рассказала о новых песнях, концертах и творческих планах на будущее.
"Я люблю 8 марта, почему нет. Это особый день, когда смотришь в окно, а мужчины несут женщинам букеты цветов, а кто-то может даже завтрак приготовит", - призналась певица.
MOROZOVA также рассказала детали о своей премьере и исполнила новую песню в прямом эфире телеканала.
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