ПОРЕБРИК: Помпео обвинил Лаврова в лжи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал неправду, заявив, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом тему вмешательства в американские выборы.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает The Hill. Так американская сторона отреагировала на слова главы российского МИД.

"Вы знаете, мы выборы вообще не обсуждали", – заявил Лавров

"Заявление министра иностранных дел Лаврова не является точным отражением моих воспоминаний об этой встрече", – в свою очередь подчеркнул Помпео.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп во вторник, 10 декабря, встретился с министром иностранных дел России Сергем Лавровым. Встреча длилась около 50 минут.

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