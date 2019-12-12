Главная Новости
12 декабря • обновлено в 18:52
МоваЯзык
МедОбоз Главная

ПОРЕБРИК: Помпео обвинил Лаврова в лжи

411
Читать материал на украинском

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал неправду, заявив, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом тему вмешательства в американские выборы.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает The Hill. Так американская сторона отреагировала на слова главы российского МИД.

"Вы знаете, мы выборы вообще не обсуждали", – заявил Лавров

"Заявление министра иностранных дел Лаврова не является точным отражением моих воспоминаний об этой встрече", – в свою очередь подчеркнул Помпео.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп во вторник, 10 декабря, встретился с министром иностранных дел России Сергем Лавровым. Встреча длилась около 50 минут.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Поребрик News" на OBOZREVATEL.

Темы
Поребрик News Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Бурчук LIVE
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости