Милованова забыли спросить: как журналисты упустили возможность задать главный вопрос министру экономики

Главным спикером в выходные на украинском телевидении стал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Он дал неожиданно откровенные и развернутые ответы на вопросы в интервью ТСН (1 + 1) и "Прямому".

В ТСН Тиждень пыталась развенчать мифы вокруг закона о земле Мастер коммуникации Алла Мазур; именно от Тимофея Милованова она хотела узнать об изменениях в позиции партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", которые до этого голосования, как напомнила Мазур, выступали за введение в Украине рынка земли. Странно, почему бы об этом не спросить у лидера или спикеров ЕС.

Однако, так и остался неозвученым вопрос (а следовательно и ответ), о том, почему не проводились социологические исследования украинцев об их отношении к открытию рынка земли, где образовательные программы по разрушению мифов о рынке земли, где работа с предубеждениями и пропагандой?

Если министр был таким искренним и откровенным, то это стало профессиональным грехом, не спросить о таких вещах.

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