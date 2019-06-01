OVERTIME: итоги финальной серии Высшей лиги Украины

Сегодня в программе: подводим итоги финальной серии Высшей лиги Украины, говорим о чемпионстве "Прометея" и амбициозных планах команды из Камянского на новый сезон Суперлиги пари-матч. Также узнаем детали подготовки женской сборной Украины к турниру в Италии и Евробаскету.

В нашей студии комментарии главного менеджера БК "Прометей", Кирилла Большакова и ассистента женской сборной Украины по баскетболу, Инны Кочубей.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал