OVERTIME: итоги финальной серии Высшей лиги Украины

OVERTIME: итоги финальной серии Высшей лиги Украины393Читать материал на украинском
Сегодня в программе: подводим итоги финальной серии Высшей лиги Украины, говорим о чемпионстве "Прометея" и амбициозных планах команды из Камянского на новый сезон Суперлиги пари-матч. Также узнаем детали подготовки женской сборной Украины к турниру в Италии и Евробаскету.
В нашей студии комментарии главного менеджера БК "Прометей", Кирилла Большакова и ассистента женской сборной Украины по баскетболу, Инны Кочубей.
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