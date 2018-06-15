Упали с 10-метровой высоты: в парке аттракционов США произошла авария

Вагон сошел с рельсов. Такой инцидент произошел на "американских горках" в парке аттракционов в штате Флорида.

В результате аварии шесть из десяти пассажиров получили травмы, сообщает Daily Mail.

Известно, что два человека выпали из кресел и упала с высоты около десяти метров. Они находятся в критическом состоянии.

Аттракциона, где произошла авария, - 40 лет. В прошлом году его закрывали на ремонт из-за многочисленных поломок.