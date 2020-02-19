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20 февраля • обновлено в 02:08
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Журналисты одиозного ТВ-канала займуться вещанием на временно оккупированные территории

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Как сообщает "Детектор Медиа", ТВ-канал для временно оккупированных территорий консультируют ведущие "112 Украина" Полуев и Степанец.

По словам ексжурналисткы UATV Анастасии Федченко, которая написала на своей странице в Facebook, ведущие политического ток-шоу "Пульс" (телеканал "112 Украина") Владимир Полуев и Анна Степанец проводят консультации с журналистами нового телеканала для временно оккупированных территорий, который создается вместо телеканала иновещания UATV.

Госпожа Федченко также сообщила, что с UATV уволилось две трети коллектива.

"Около недели назад появилась информация, что пришли новые шеф-редактора. Из 112 канала. Затем они оказались консультантами. Собеседований не проводили, но спрашивали у работников о миссии нового канала и о том, как нужно подавать новости для жителей временно оккупированных территорий. Я в том фарсе не участвовала", – рассказала она.

С понедельника, 17 февраля, новое время выхода программы в прямом эфире. Смотрите на ObozTV ВЕЧЕРНЕЕ шоу "О, Крапивина!" в 22:00.

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