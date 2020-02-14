Телезрителей втягивают в олигархические войны

Целью сюжета-"расследования" на ТРК "Украина" в отношении народного депутата, главного энергетического эксперта в команде Зеленского, Андрея Геруса, является вовсе не Андрей Герус.

Затяжная позиционная энергетическая война двух украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского не знает ни границ, ни правил. Поэтому "жертвами" на этой информационной олигархической войне является не только бизнес, но эксперты и политики, против которых, с другой стороны, выставляют не всегда соответствующие силы; очень слабые позиции тех, кто пытается атаковать группу "Приват" Коломойского.

С понедельника, 17 февраля, новое время выхода программы в прямом эфире. Смотрите на ObozTV ВЕЧЕРНЕЕ шоу "О, Крапивина!" в 22:00.

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