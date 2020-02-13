Две хозяйки на президентский медийной ''кухни'': чем закончится новое назначение в Офисе президента

К рабочей атмосферы в Офисе президента Украины может добавиться незабываемый микроклимат кухни коммунальной квартиры, в которой две хозяйки делят одну плиту, чтобы приготовить ужин.

В отличие от некоторых ресторанов, которые запрещают заходить к ним со сторонними напитками и едой, Офис президента более лоялен к своим главным начальникам. Поэтому новоиспеченный руководитель президентского аппарата Андрей Ермак пришел на должность "со своим": пресс-секретарем Ермака стала экс-главный редактор журнала L'Officiel Украины Дария Заривна.

И все бы ничего, закон не запрещает, Даша профессиональная, и полгода работает с Ермаком. Но стоит ли нам вновь ждать "новых драк" за "кастюли" и "сковородки" на кухне ОПУ в исполнении секретаря в супер тяжелой категории Юлии Мендель и новенькой Даши Заривной?

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