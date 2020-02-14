Коронавируса на судне из Китая нет: представитель МЗ

И.о. директора ГУ "ЦОС МЗ Украины" Игорь Кузин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал информацию, что к берегам Украины прибыл китайский корабль, моряки которого будто бы переболели коронавирусом. Эксперт рассказал, как украинцы проверяли наличие или отсутствие опасного вируса среди членов экипажа судна.

"Я бы хотел начать с того, что за каждым таким судном ведется наблюдение с момента, как оно выходит из самого первого порта. Этот корабль вышел из Китая 16 января и заходил в Египет, Ливан, Стамбул, а как раз перед Украиной была Румыния 10 февраля. Эта информация передавалась в украинский санитарно-карантинный отдел. И мы получили информацию, что 24 января на судне было зафиксированы симптомы острого респираторного заболевания у двух человек экипажа, они были изолированы от всех остальных моряков, за ними велось медицинское наблюдение, ежедневно происходили замеры температуры", - заявил Кузин.

По информации господина Кузина китайского коронавируса на этом судне нет.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!