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29 января • обновлено в 14:25
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Коронавірус головного мозку | Альо, гараж! REBOOT #346

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Коронавирус, коронавирус, коронавірус, коронавірус і ще раз - коронавірус.

Майже кожен випуск новин, кожне суспільно-політичне ток-шоу, будь які посиденьки в теле- та -радіо студіях, наприкінці січня 2020-го, починаються зі згадки про китайський вірус-вбивцю. Додамо свої 5-ть копійок з цього приводу…

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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