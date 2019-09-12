Какие шаги нужно предпринять, чтобы завершить войну: генерал ВСУ

Генерал-лейтенант запаса ВСУ Игорь Романенко дал прогнозы о том, как в ближайшем будущем изменится ситуация в Донбассе.

Он заявил, что в украинских реалиях нужно сделать усилие, чтобы остановить ведение боевых действий. Следующим шагом должен быть обмен пленными и выполнение Минских договоренностей. Для выполнения Минских договоренностей генерал предлагает пересмотреть их после пяти лет существования, пройтись по ним и попытаться выполнить их в интересах Украины. Принципиальным вопросом для Романенко является то, чтобы прописанные там пункты соответствовали украинскому законодательству. Нужно продвинуться в этом вопросе вперед и закончить войну.

При этом, по словам Романенко, не обязательно говорить о завершении войны юридически. Он напомнил, что война между РФ, как правопреемницей СССР, и Японией юридически до сих пор не завершена.

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