FOODOBOZ | Тарталетки три варианта начинки

Тарталетки – это универсальная выпечка, которая может служить за основу как закуски, так и десерта.

Тесто всегда нежное, вкусное, без ярко выделенного вкуса и запаха. Именно поэтому, приобретая их в магазине, вы сможете создать прекрасную блюдо, в зависимости от вашей фантазии.

Мы вам предлагаем сегодня аж три начинки, в сочетании с которыми тарталетки создадут прекрасные закуски для праздничного стола. Для этого нам не понадобятся какие-то привередливые или дорогие компоненты. Все необходимые продукты могут быть уже у вас в холодильнике.

Время приготовления: 30 мин.

Количество порций: 26

ингредиенты:

Морковь - 1 шт.

Сыр твердый - 110 гр.

Чеснок - 4-6 зубцов

Майонез - по вкусу

Горбуша (консервы) - 1 банка

Яйца - 4 шт.

Лук репчатый - 2 шт.

Крабовые палочки - 180 г.

Первый вариант начинки

Морковку натираем на крупной терке.

Натираем на мелкой терке твердый сыр.

Смешиваем ингредиенты.

Добавляем измельченный чеснок.

Заправляем майонезом.

Хорошо перемешиваем.

Наполняем тарталетки начинками

Второй вариант начинки

Разминаем вилкой консервированную горбушу.

Предварительно отваренные и охлажденные яйца натираем на мелкой терке.

Репчатый лук измельчаем на маленькие кубики.

Все компоненты смешиваем.

Добавляем к ним майонез.

Наполняем тарталетки начинками.

Третий вариант начинки

Нарезаем крабовые палочки маленькими кубиками.

Предварительно отваренные и охлажденные яйца натираем на мелкой терке

К яиц добавляем также 50 граммов твердого сыра, который натертый на мелкой терке.

Натираем на мелкой терке твердый сыр.

Репчатый лук измельчаем на маленькие кубики.

Добавляем майонез и перемешиваем все ингредиенты.

Наполняем тарталетки начинками

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