FOODOBOZ | Салат из авокадо и курицы
Курица и авокадо - наиболее удачное сочетание ингредиентов, а если еще добавить помидоры, болгарский перец и чеснок, то получится настоящий витаминный бум.
Таким салатом вы непременно удивите гостей и близких. Для приготовления выбирайте спелые, мягкие на ощупь авокадо, иначе вкус этого экзотического фрукта просто не почувствуется.
ингредиенты
Куриное филе - 250 г.
Авокадо - 2 шт.
Болгарский перец - 1 шт.
Помидоры - 2 шт.
Сыр твердый - 50 г.
Свежие огурцы - 1 шт.
Чеснок - 1 зубчик.
Майонез - 50 г.
Соль - по вкусу.
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