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12 декабря • обновлено в 08:12
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FOODOBOZ | Салат из авокадо и курицы

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Курица и авокадо - наиболее удачное сочетание ингредиентов, а если еще добавить помидоры, болгарский перец и чеснок, то получится настоящий витаминный бум.

Таким салатом вы непременно удивите гостей и близких. Для приготовления выбирайте спелые, мягкие на ощупь авокадо, иначе вкус этого экзотического фрукта просто не почувствуется.

ингредиенты

Куриное филе - 250 г.

Авокадо - 2 шт.

Болгарский перец - 1 шт.

Помидоры - 2 шт.

Сыр твердый - 50 г.

Свежие огурцы - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик.

Майонез - 50 г.

Соль - по вкусу.

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FOOD OBOZ
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