Дима Коляденко стал гостем инфо-панк шоу "Бурчук Live"77 Читать материал на украинском
Хореограф, танцор, певец, телеведущий и шоумен Дима Коляденко стал гостем прямого эфира на ObozTV.
Он посетил шоу "Бурчук Live" и рассказал о своем новом видео на песню "Тумбала е".
"Вы знаете, я пришел просто так к вам в гости, ведь я никогда не был на ObozTV. И я понял, какая у вас крутая студия. Ты - Алла - прекрасно выглядишь, Саша тоже в форме. А вторая причина - это то, что у меня вышла новая песня на украинском языке. Она называется "Тумбала е". Клип крутится на всех телеканалах. Ее для меня написал Андрей Француз, а клип сняла известная клипмейкер Елена Винярская", - заявил шоумен.
"Мелодика песни очень украинская, там очень модные барабаны, ну, мне кажется, что это мой шедевр, я совсем по-другому там пою", - отметил Дима Коляденко.
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