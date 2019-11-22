Зеленский пообещал, что виновные будут наказаны: годовщина Революции Достоинства

Украина 21 ноября празднует День достоинства и свободы.

Это патриотический праздник приурочен к годовщине двух революций: Оранжевой и Революции Достоинства. Соответствующие мероприятия начались и в Киеве.

Так, президент Владимир Зеленский выступил с громким заявлением во время брифинга. Он подчеркнул, что обществу необходимы результаты расследования дел Майдана, а виновные обязательно должны быть наказаны.

Президент выразил надежду, что до 20 февраля (Дня Героев Небесной Сотни. – Ред.) соответственные результаты появятся.

"Нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должно обязательно получить ответы, а виновные – неотвратимо получить наказание", – заявил Зеленский.

Как сообщила пресс-служба ОП на своей странице в Telegram,также президент с женой Еленой почтили память Героев Небесной Сотни. Они поставили лампадки возле памятного Креста на месте гибели Героев. В мероприятии также приняли участие и другие должностные лица.

Зеленский поздравил нацию с праздником, отметив единство и невероятную сплоченность украинцев в тяжелые времена.

Позже в столице начался молебен у часовни на Аллее Героев Небесной Сотни.

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