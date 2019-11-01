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1 ноября • обновлено в 20:38
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ПОРЕБРИК: Интернет в России теперь в изоляции

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В России с 1 ноября вступила в силу значительная часть положений так называемого закона о "суверенном Рунете".

Как сообщает "Радио Свобода", документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе сети позволит Роскомнадзору централизовано управлять ею.

В частности, это должно позволить отключать российский сегмент интернета от всемирной сети.

В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов. Перечень угроз Россия пока не утвердила.

На реализацию закона планируют потратить более 30 миллиардов рублей (около 12 миллиардов гривен).

Некоторые провайдеры в России считают, что анализировать весь трафик не сможет никто, и окончательная стоимость проекта будет еще выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России потери экономики в случае отсутствия интернета только в течение суток могут составить 20 млрд рублей (около 8,3 млрд гривен).

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