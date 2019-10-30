ЗВЕЗДНЫЙ ИНСТАГРАМ: Адель похудела на 10 кг

ЗВЕЗДНЫЙ ИНСТАГРАМ: Адель похудела на 10 кг31 Читать материал на украинском
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Адель похудела на 10 килограммов и засветилась в новом образе на вечеринке у рэппера Дрейка
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