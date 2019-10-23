Депутатов обвиняют во взяточничестве и хотят проверить на детекторе лжи

Депутатов обвиняют во взяточничестве и хотят проверить на детекторе лжи58 Читать материал на украинском
Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить народных депутатов от "Слуги народа" на детекторе лжи.
Как сообщил в Facebook представитель партии Александр Дубинский со ссылкой на руководство "Слуги народа", речь идет о членах финансового комитета Рады.
"Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность т.н. "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА", - рассказал он.
Дубинский, который является заместителем главы Комитета, выразил готовность пройти детектор лжи.
"Уверен, пройдут и мои коллеги по финансовому комитету. Несмотря на то, что это явная демонстрация неуважения к парламенту!" - написал он, добавив, что нужно в таком случае проверить сотрудников Офиса президента и других нардепов.
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