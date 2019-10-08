2019: сколько украинские звезды заработали на выборах

Украинские звезды традиционно массово выступали за политиков и партии во время парламентской компании 2019 года.

Движение "Чесно" подсчитало, сколько денег политики потратили на артистов. Так, Павел Зибров несколько раз выступал в поддержку кандидата-мажоритарщика Анатолия Гунько с 209-го округа (Черниговская область). Он пел в селе Иваница 28 июня, в селе Лосиновка — 29 июня, в селе Вертеевка — 1 июля, а в селе Варва — 19 июля. В целом Зибров получил из избирательного фонда Гунько 30 тысяч гривен.

Кандидат Артем Витко (149-й округ на Полтавщине) устроил для своих избирателей концерт Ольги Поляковой за 43 тысячи гривен. Также певица выступала 18 июля в Прилуках в поддержку кандидата Сергея Коровченко с 210-го округа и 21 июня в Волновахе в поддержку Дмитрия Лубинца с округа № 60. Но упоминаний об этом концерте ни в отчете Коровченко, ни в отчете Лубинця нет, поэтому сумма гонорара "королевы ночи" неизвестна.

Выдвиженец "Слуги народа" Алексей Кузнецов из округа № 106 (Луганская область) приглашал к избирателям Тину Кароль — она получила за концерт 138 тысяч гривен. И Олега Скрипку — он получил 55 тысяч гривен. Отмечается, что Кароль также получила 138 тысяч гривен за выступление в поддержку кандидата от "Слуги народа" в 107-м округе Александра Сорокина, но он так и не стал депутатом.

Не менее активным был и кандидат Антон Яценко, которого на выборах в очередной раз выбрали нардепом. В его пользу пели Олег Винник, Ольга Полякова, Ольга Цибульская, DZIDZIO, кавер-группы "STAR-BAND" и "Komixy", группы "НеАнгелы", "Тень солнца", "Debosh" и "Selfy". В отчете избирательного фонда кандидата указано, что на организацию этих мероприятий он потратил всего 5,3 млн грн.

Кроме того, нынешний лидер Аграрной партии Украины Михаил Поплавский накануне выборов ездил в тур по украинским городам с Олегом Винником. Они посетили не менее 10 городов. В отчете партии указано, что на их концерты там потратили 5, 2 миллиона гривен.

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