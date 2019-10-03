Тимошенко заявила, что формула Штайнмайера неприемлема

"Формула Штайнмайера" неприемлема для Украины, поэтому Верховная Рада в сотрудничестве с президентом должны разработать и принять украинскую формулу достижения мира.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления с парламентской трибуны. Она отметила: "формула Штайнмайера" предусматривает, что выборы в местные органы власти и их легализация на оккупированных территориях пройдут без демилитаризации Донбасса, восстановления границы под контролем Украины и без возврата закона и Конституции Украины и перемещенных лиц ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Формула Штайнмайера" в дипломатическом мире понимается, как: сначала выборы, а потом – как жизнь покажет. А формула Украины – сначала демилитаризация, восстановление границы, возвращение закона и Конституции, контроля Украины над этой территорией, а потом выборы. Вот разница", – объяснила политик.

"Мы как парламент, как команда должны стать у президента, а скорее даже крепостью перед ним. Нам надо здесь, в парламенте, сделать украинскую формулу урегулирования войны на Востоке, возвращение территорий в Украину и, безусловно, возвращение мира", – подчеркнула парламентарий.

Она напомнила, что действующий закон об особом статусе Донбасса, принятый предыдущим созывом, содержит катастрофические угрозы для суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы были единственной командой, которая голосовала против этого законопроекта. И когда сегодня кто-то выступает против автономии Донецкой и Луганской областей, давайте честно скажем: фактическая автономия была заложена в том законе об особом статусе", – отметила Тимошенко.

Именно поэтому, по ее убеждению, сейчас нужно принять такие изменения в закон, отображающие интересы нашего государства и народа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.

18 сентября росЗМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательства о выполнении "формулы Штайнмайера".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на нее еще 2 сентября.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании "формулы".

19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который якобы отказалась подписывать Украины на мирных переговорах.

Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его прессекретарка заявила, что украинская сторона не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание " формулы Штайнмайера " по Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября выступил с экстренной заявлением о ситуации в Донбассе и громкую "формулу Штайнмайера".

В сети опубликовали документ , который подписали участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе на заседании в Минске 1 октября.

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