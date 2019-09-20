''Мы все умрем!'': эколог посоветовала почитать доклад ''Римского клуба''150 Читать материал на украинском
Председатель всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко прокомментировала экологические вызовы для Украины.
Она заявила, что рекомендует каждому внимательно прочитать доклад "Римского клуба", который был издан в декабре 2017 года. Римский клуб - это международная неправительственная организация, объединяющая в своих рядах ученых, общественных деятелей и деловых людей более чем из 30 стран мира, обеспокоенных перспективами развития человечества. Доклад, о котором говорила эколог называется "Камон".
Само название прекрасно объясняет проблемы, с которыми сталкивается человечество и разницу в отношении к этим проблемам. Это английское слово может переводиться, как призыв к действию, в смысле, что пришло время решительно менять свое отношение к проблемам, а с другой стороны, название можно перевести как пренебрежительное восклицание - "ой, ну и что!".
По словам Тимочко этот доклад начинается такими словами - "есть две новости: первая - мы все умрем, и вторая - умрем в страшных муках".
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