''Мы все умрем!'': эколог посоветовала почитать доклад ''Римского клуба''

Председатель всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко прокомментировала экологические вызовы для Украины.

Она заявила, что рекомендует каждому внимательно прочитать доклад "Римского клуба", который был издан в декабре 2017 года. Римский клуб - это международная неправительственная организация, объединяющая в своих рядах ученых, общественных деятелей и деловых людей более чем из 30 стран мира, обеспокоенных перспективами развития человечества. Доклад, о котором говорила эколог называется "Камон".

Само название прекрасно объясняет проблемы, с которыми сталкивается человечество и разницу в отношении к этим проблемам. Это английское слово может переводиться, как призыв к действию, в смысле, что пришло время решительно менять свое отношение к проблемам, а с другой стороны, название можно перевести как пренебрежительное восклицание - "ой, ну и что!".

По словам Тимочко этот доклад начинается такими словами - "есть две новости: первая - мы все умрем, и вторая - умрем в страшных муках".

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