Проценты инвесторам ОВГЗ заплатит простой народ Украины: экономический эксперт

Проценты инвесторам ОВГЗ заплатит простой народ Украины: экономический эксперт42 Читать материал на украинском
Экономический эксперт Игорь Гарбарук объяснил, почему стремительно падает курс доллара.
Ранее сообщалось, что спрос на инвестиции в Украине от физлиц на ОВГЗ вырос в 44 раза с 0,15 до 6 млрд грн. Эксперт отметил, что людей, которые вкладывают свои средства в ОВГЗ принято правильно называть "портфельными инвесторами". Это, по словам Гарбарука, абсолютно нормальные обычные финансовые спекулянты, которые имеют большое количество средств в своем распоряжении и зарабатывают на том, что дешево покупают и дорого продают.
Эксперт отметил, что деньги, которые бюджет получает от продажи ОВГЗ некорректно называть инвестициями, поскольку они таковыми не являются. Это просто краткосрочные средства, которые сегодня закрыли дыры в бюджете Украины, и которые Украина через определенное время 1-3-5 лет должна вернуть с процентами. И вопросы возникают именно на этапе возвращения их с процентами. Речь идет о 16-17%, а сегодня ни один бизнес в Украине не генерирует подобные прибыли, у государства наоборот очень много долгов.
Соответственно, все эти проценты будет платить народ Украины, поскольку они просто будут выниматься из бюджета.
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