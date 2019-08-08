У каждого президента есть свой астролог: народный синоптик Леонид Горбань

Народный синоптик Леонид Горбань утверждает, что древние знания, которыми он обладает, важны и обязательны для каждого человека.

Он считает, что астрологи давно работают рядом с каждым руководителем государства, и сегодня каждый президент или выдающийся политик пользуется услугами астрологов. Он отметил, что все главные тайны человечества, такие как, к примеру, "Книга жизни", сейчас находятся в Ватикане. И всеми сильнейшими знаниями, по словам Горбаня, обладает папа Римский.

Народный синоптик считает, что расшифровать всю информацию, которую несут такие книги, как Библия, например, сегодня почти невозможно. В прямом эфире он объяснил, каким образом на каждого человека влияет космос и солнечная энергия. Народный синоптик также отметил, что наиболее загадочным числом до сих пор остается число "семь".

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