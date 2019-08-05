Зеленский пригрозил депутатам серьезным разговором

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил депутатам его партии "Слуга народа" серьезным разговором, если они будут плохо работать.

Соответствующий комментарий он дал журналистам, уточнив, что в этот момент на них лежит большая ответственность перед избирателями, которых они не имеют права обманывать.

"У нас очень много законопроектов. Мы хотим, чтобы они понимали, что на них лежит такая серьезная ответственность, ведь они получили эту оценку общества. На них лежит такая ответственность, что они даже не имеют права не ходить на работу или звонить о чем-то договариваться с кем-то. Будь-то какие-то дяди серьезные, или какие-то женщины им будут что-то предлагать. Даже чтобы они об этом не думали ", – сказал он.

По словам Зеленского, он не хочет и не собирается влиять на партию, и на Верховную Раду вчастности.

"Но если до нас дойдут такие слухи, то у нас будет очень серьезный разговор с этими депутатами. Говорить уже не буду с ними", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что знает почти всех народных избранников. Он видел анкеты и встречался с ними несколько раз.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!