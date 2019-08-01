Разрушается Костел святого Николая в Киеве: состояние критическое

Костел святого Николая больше века назад построил легендарный киевский архитектор Городецкий.

Настоятель римо-католической церкви в Киеве отец Андрей напомнил, что в 2019 году этому храму исполняется 110 лет, а капитальный ремонт здания уже очень давно не проводился. Костел сильно пострадал еще во время Второй мировой войны, когда рядом с ним упала бомба. И в последнее время состояние этого храма значительно ухудшилось.

Самое необходимое, что сейчас необходимо сделать, по словам отца Андрея, - это отремонтировать фундамент, поскольку в фундаменте появились трещины. Также трещины можно заметить и на стенах костела. Святой отец добавил, что состояние здания существенно ухудшается с каждым годом, например, в мае этого года откололся большой фрагмент декора весом 100 килограммов. Работники костела неоднократно обращались и к властям города, и к президенту с просьбами сохранить это прекрасное уникальное киевское сооружение, которое, безусловно, является жемчужиной культуры Киева.

Пока власть отвечает однозначно - нет денег.

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