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Как фестивалит Украина перед выборами: Atlas Weekend и концерт партии Медведчука

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14 июля в Киеве завершился масштабный музыкальный фестиваль Atlas Weekend, а политический блок "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука устроил концерт в Бахмуте.

Почему политики не пришли на Atlas, чтобы обратиться к молодежи? В чем отличия между фестивальной культурой в Украине и на Западе?

Обсуждаем в этом выпуске музыкальные, политические и общечеловеческие вопросы. Также звоним Вадиму Мичковскому, известному под сценическим псевдонимом "дядя Жора", с вопросом о концерте в Бахмуте.

"Господа политики и духовные лидеры, чтобы молодежь вас услышала – приходите на такие фестивали, как Atlas Weekend. Не стесняйтесь, это нормально. Будьте с молодежью", – призывает ведущий Александр Лярчук.

UPARK – еще один фестиваль, который пройдет в Киеве 16, 17 и 18 июля. Кто там будет и чего ждать – узнайте из нашего эфира.

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