Список ''Миротворца'' пополнили украинские телеведуще

Ведущие канала NewsOne Василий Голованов и Елена Кирик угодили в базу данных украинского волонтерского сайта "Миротворец" из-за телемоста с Россией "Надо поговорить".

"По оценке СБУ и РНБО — совместно с российским антиукраинским пропагандистским каналом "Россия24" является одним из организаторов антиукраинских пропагандистских программ в информационном поле Украины", – сказано в описании.

Уточняется, что генеральный продюсер телеканала NewsOne Голованов должен был стать ведущим планируемого 12 июля телемоста.

"Источники: июль 2019 – организация телеканалом "NewsOne" "телемоста" с главным пропагандистским антиукраинским каналом страны-агрессора", – добавили в "Миротворце".

В описании к Кирик указано, что она является ведущей "Личной территории", "Большого вечера" и Live-эфиров.

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