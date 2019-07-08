Россия решила построить еще один мост: ГПУ возбудило уголовное дело

Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала уголовные производства по факту подготовки телемоста между украинским каналом NewsOne и прокремлевским "Россия 1".

Подготовку совместного эфира со страной-агрессором расценили как покушение на госизмену. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГПУ Юрий Луценко.

"ГПУ зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", – уточнил генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что причастными считаются "от владельца канала до ведущего, который опубликовал анонс". Они вызваны на допрос. Также Генпрокурор заявил, что прокуратура будет настаивать на аресте счетов канала.

Он уточнил, что формальным владельцем NewsOne является нардеп Тарас Козак. Его вызвали на допрос к следователю на 10 июля. Также вызвали главного продюсера канала Василия Голованова.

"Конечным бенифициаром, владельцем NewsOne, является киевская компания, руководителями которой являются граждане Кипра, один из которых также является сооснователем другой кипрской компании-совладельца российского "Промсвязьбанка", который признан спонсором оборонных заказов России", – заявил глава ГПУ.

Таким образом, одно и то же лицо связано с банком, который проводит финансирование агрессивных действий России, и с украинском каналом. По мнению Луценко, этой информации достаточно для того, чтобы СНБО применило санкции к этому СМИ.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!