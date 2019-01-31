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Будут удивлять: в МВД объявили ''конкурс'' на самую изощренную фальсификацию на выборах

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Советник главы Министерства внутренних дел Михаил Апостол отметил, что награждать, на объявленном им "конкурсе" на самую изощренную фальсификацию на выборах, будут граждан, которые будут сообщать в МВД о таких преступлениях. Организаторов и участников, по его словам, тоже ждут "награды"; на днях обещает открыть первые уголовные производства.

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