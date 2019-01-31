Будут удивлять: в МВД объявили ''конкурс'' на самую изощренную фальсификацию на выборах

Советник главы Министерства внутренних дел Михаил Апостол отметил, что награждать, на объявленном им "конкурсе" на самую изощренную фальсификацию на выборах, будут граждан, которые будут сообщать в МВД о таких преступлениях. Организаторов и участников, по его словам, тоже ждут "награды"; на днях обещает открыть первые уголовные производства.

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