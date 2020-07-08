Аграрії вимагають від САП закрити незаконну справу проти їх акціонера
Справу майже рік тому незаконно відновив колишній заступник генпрокурора Касько порушивши законодавство
Бізнесмена Бахматюка звинуватили у нібито нецільовому використанні 1 млрд 200 мільйонів гривень стабілізаційного кредиту, який було використано на погашення заборгованостей перед вкладниками VAB банку ще у 2014 році
Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники
САП досі не скасовує процесуальні дії, які були розпочаті на підставі сфабрикованої справи і тероризує всі компанії з активів агрохолдингу
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