39 граждан Китая погибли, пытаясь попасть в Британию

Полиция Великобритании арестовала двух сообщников преступника, которого обвиняют в гибели 39 граждан Китая.

Их тела нашли в грузовике в минувшую среду в промышленной зоне в небольшом городе недалеко от Лондона.

Жители британской столицы вышли на митинги против жестокого обращения с мигрантами.

Тела обнаружили в холодильном контейнере. По информации правоохранителей люди могли пробыть в нем минимум 4 дня.

Полиция также сообщила, что все погибшие - граждане Китая. По словам парамедиков, температура внутри контейнера могла достичь 25 градусов мороза. Смерть в таких нечеловеческих условиях наступает уже через несколько часов.

Премьер Великобритании Борис Джонсон в своем Твиттере написал, что шокирован инцидентом.

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