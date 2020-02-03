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3 февраля • обновлено в 22:36
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Шасси воткнулось в двигатель! ЧП с Boeing в Мадриде получило счастливую развязку: видео

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Пассажирский Boeing 767 Air Canada (рейс Мадрид – Торонто) успешно совершил аварийную посадку в испанском аэропорту.

Как передает Еlmundo, пилотам пришлось вернуться в Мадрид вскоре после взлета, поскольку часть шасси вошла в двигатель.

Самолету пришлось несколько часов летать на низкой высоте, чтобы выработать топливо. В результате Boeing удалось успешно приземлиться, никто не пострадал.

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Шасси воткнулось в двигатель! ЧП с Boeing в Мадриде получило счастливую развязку: видео

Boeing 767 Air Canada

Boeing 767 Air Canada

citynews1130.com

В сети также опубликовали видео посадки и счастливых пассажиров, переживших немалый стресс.

Как писал OBOZREVATEL, в Иране изначально знали всю правду о пассажирском самолете МАУ, который был сбит двумя ракетами.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Испания Мадрид
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