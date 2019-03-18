Платный багаж и отсутствие напитков: в Украине существенно ужесточили правила авиаперевозок

В Украине вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа в самолетах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной авиационной службы Украины. Ужесточенные правила начали действовать 5 марта 2019 года.

В новой редакции, которая сменила документ 2012 года, отказалась от обязательной бесплатной нормы багажа. Ранее авиакомпании должны были перевозить бесплатно не менее 15 кг багажа по весовой концепции или не менее 23 кг по штучной концепции.

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Правила 2019 года также узаконили плату за регистрацию на рейс в аэропорту, которую ранее взымали некоторые авиаперевозчики.

Отмечается, что в Украине изменили время окончания регистрации – теперь 45 минут до вылета вместо 40, и посадки в самолет – 15 минут вместо 10.

К тому же, украинские пассажиры теперь не смогут рассчитывать на бесплатные напитки на борту. По запросу им должны будут предоставить только воду.

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Госавиаслужба также добавила первый класс обслуживания и отказалась от минимальной нормы расстояния между сидениями – теперь его будут определять авиакомпании самостоятельно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие изменения в 2019 году ввели популярные авиакомпании.

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