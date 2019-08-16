"Все были в ужасе!" Пьяный турист устроил "грязный" дебош в самолете

Пьяный турист устроил скандал с бортпроводниками на самолете авиакомпании Ryanair, после чего попытался открыть аварийную дверь и загадил салон.

По данным The Sun, впечатлениями об адском путешествии поделился 47-летний Алан Уайлд, направлявшийся из Манчестера на Тенерифе с девушкой и 11-летним пасынком.

Ryanair pixabay

"Мы слышали шум еще перед посадкой в самолет. Этот парень ругал бортпроводников во весь голос, и даже мой пасынок отметил, насколько он пьян. Он велел бортпроводникам уйти прочь и вел себя оскорбительно и громко. Но сотрудники авиакомпании не остановили его на входе в самолет", – поделился он.

По словам очевидца, невменяемый пассажир прошел по проходу лайнера и рухнул на кресло у аварийного выхода. Он был чрезмерно пьян, что вызвало возмущение других туристов. Пассажиры попросили сотрудников компании сделать что-нибудь, потому что дебошир даже не был в состоянии пристегнуть ремень безопасности.

Пьяный турист заблевал самолет The Sun

"Если вы знакомы с условиями посадки возле аварийного выхода, то вы помните, что основное требование – контролировать все происходящее. Но бортпроводникам было все равно. Они сказали, что справятся с ситуацией, потому мы успокоились", – добавил Уайлд.

Тем не менее, через полчаса пьяного пассажира начало тошнить прямо на себя и на пол, а стюардессы бездействовали.

Пьяный турист The Sun

"Вы можете представить себе запах? Я увидел, как открылась его сумка. Он выпил три четверти бутылки виски. Экипаж оставил его покрытым рвотой еще на 20 минут. Он не мог самостоятельно справиться, потому помочь пытался друг мужчины. Затем он сел, плюнул на пол и повис на двери запасного выхода. Это было ужасно. Все сидели там и думали: "Что происходит?" Все были жутко напуганы. Полет продолжительностью в 4,5 часа был похож на 12-часовой. Все были в ужасе", – добавил пассажир.

Он также рассказал, что после посадки лайнера экипаж еще 20 минут помогал пьяному мужчине выйти, а остальным пришлось ждать дебошира в автобусе на невыносимой жаре.

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