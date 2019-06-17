В Карпатах потерялась туристка из Киева: ищут третий день

Во время схождения с горы Поп Иван в Карпатах пропала киевлянка. Женщина отстала от группы и исчезла.

Всего в походе принимало участие четыре человека. Об этом сообщает Mukachevo.net. со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты ИФ ОГА.

О пропаже туристки заявил киевлянин. Мужчина обратился за помощью к спасателям Яворницкого пункта.

Карпаты mukachevo.net

"Во время схождения из горы Поп Иван одна туристка из участников похода (всего 4 человека), 1981 года рождения, жительница Киева, отстала от группы и заблудилась, вероятно, в направлении озера Маричейка. На поисково-спасательные работы вышли 2 работника Яворницкого ПРВ СПРЧ АРЗ СП", – говорится в сообщении.

Поиски остановили в 23.00 в субботу, 15 июня. Обследовали дорогу на пастбище Гропа, траверс горы Шурин, горную долину Веснарка, туристический маршрут на озеро Маричейка. Женщину не нашли.

В воскресенье, 16 июня, поиски продолжили с привлечением спасателей из Ворохты, и пока безрезультатно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Одесчине загадочно пропала 11-летняя девочка. Она исчезла среди бела дня в родном поселке Ивановка.

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