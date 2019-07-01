Самый романтичный курорт Италии станет платным для туристов

В историческом центре Венеции, которая является очень популярной среди туристов, перенесли введение платы за въезд на 1 января 2020 года.

По данным издания ANSA, такое решение принял административный исполнительный орган джунта в понедельник, 1 июля.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро пояснил, что плата будет взыматься только за однодневные поездки. Деньги пойдут на поддержку города в чистоте. Решение о платном въезде в центр города на воде было принято еще в конце февраля.

Венеция pexels.com

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Предполагалось, что с туристов, приезжающих на один день, будут взымать 3 евро за посещение. Однако такую инициативу так и не приняли, поскольку не были проработаны технические механизмы взимания денег.

Как сообщал OBOZREVATEL, ужесточение правил для туристов также будет действовать в итальянской столице Риме. В частности, для приезжих запрещено пить воду ртом из фонтанчиков, ходить с голым торсом и вешать любовные замки на мостах.

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