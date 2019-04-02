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Путешественник показал неизвестный живописный каньон в Кыргызстане: яркие фото

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Путешественник и фотограф Альберт Дрос показал в сети яркие фото неизвестного ранее каньона в Кыргызстане.

Как пишет Telegram-канал "СОЛЬ", в поисках живописных гор и ледников, Дрос провел 6 полных дней. Находка оказалась на южной стороне одного из самых больших озер мира Иссык-Куль.

Путешественник показал неизвестный живописный каньон в Кыргызстане: яркие фото

Фотограф сделал снимки каньона в разные погоду и время суток. На некоторых снимках Дроса, очевидно сделанных с помощью коптера, виднеется снег.

Путешественник показал неизвестный живописный каньон в Кыргызстане: яркие фото
Путешественник показал неизвестный живописный каньон в Кыргызстане: яркие фото
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Путешественник показал неизвестный живописный каньон в Кыргызстане: яркие фото
Путешественник показал неизвестный живописный каньон в Кыргызстане: яркие фото
Путешественник показал неизвестный живописный каньон в Кыргызстане: яркие фото

Как писал ранее OBOZREVATEL, российский блогер и путешественник Сергей Доля показал своим подписчикам удивительные локации на севере Японии - сельхозполя на острове Хоккайдо, больше напоминающие объекты художественных выставок.

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Место
Кыргызстан
Тег
фотографии
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