Путешественник показал неизвестный живописный каньон в Кыргызстане: яркие фото

Путешественник и фотограф Альберт Дрос показал в сети яркие фото неизвестного ранее каньона в Кыргызстане.

Как пишет Telegram-канал "СОЛЬ", в поисках живописных гор и ледников, Дрос провел 6 полных дней. Находка оказалась на южной стороне одного из самых больших озер мира Иссык-Куль.

Фотограф сделал снимки каньона в разные погоду и время суток. На некоторых снимках Дроса, очевидно сделанных с помощью коптера, виднеется снег.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российский блогер и путешественник Сергей Доля показал своим подписчикам удивительные локации на севере Японии - сельхозполя на острове Хоккайдо, больше напоминающие объекты художественных выставок.

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