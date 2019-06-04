Названы мировые авиаперевозчики с самой вкусной едой на борту

Туристы помогли составить рейтинг мировых авиакомпаний, которые предоставляют самую вкусную еду на борту самолета.

Как сообщает "Туту.ру", первое место в списке занял узбекский перевозчик Uzbekistan Havo Yullary, который подает пассажирам не только вкусные блюда, но и алкоголь.

"Большие порции, вкусная и разнообразная еда, есть алкоголь и выбор напитков. Самый плохой отзыв — "качество не ресторанное, но вполне съедобно", – сказано в описании.

Питание на самолетах Uzbekistan Havo Yullary uzairways.com

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Второе место в рейтинге занял азербайджанский перевозчик – Azerbaijan Hava Yollary. Среди преимуществ – много вкусной еды, подача красного и белого вина с добавкой. Единственное, что не нравится пассажирам – однообразное меню.

Меню Azerbaijan Hava Yollary azal.az

Третье место – Turkish Airlines, которым многие пользуются в Украине. Подробностей о меню не указано, но пассажиры характеризуют кухню на борту самолетов, как "по-арабски вкусно и сытно". Также подают алкоголь.

Меню Turkish Airlines turkishairlines.com

На четвертом месте расположен один из крупнейших перевозчиков в Европе, немецкий Lufthansa. Пассажирам нравится, что кормят вкусной едой, наливают пиво и вино, а также подают металлические приборы. Но есть и минусы – нельзя выбрать блюда на рейсах малой и средней дальности.

Первый класс Lufthansa lufthansa.com

Замыкает пятерку в рейтинге казахский авиаперевозчик Air Astana. Пассажиры не указали минусов на кухне. Среди положительных отзывов – много вкусной еды, можно выбрать алкоголь, дают сладости.

Меню Air Astana airastana.com

Следующим в списке идет флагманский грузинский перевозчик Georgian Airways. На борту подают вкусную и сытную еду с национальным колоритом, а также наливают вино и чачу.

Питание Georgian Airways georgian-airways.com

В десятку лидеров по кухне на борту самолета среди мировых перевозчиков также вошли: греческий Ellinair, таджикский Somon Air, греческий Aegean Airlines и молдовский Air Moldova.

Путешествия pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза рассказал, что лидером летнего туристического направления среди граждан нашей страны является Турция, а также Испания, Греция и Италия.

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