На популярном курорте вспыхнуло опасное заболевание

На Шри-Ланке в 2019 году зарегистрировали уже более 8,9 тыс. случаев заболевания лихорадкой денге. Эта опасная болезнь сопровождающееся повышением температуры, болью в мышцах и суставах, сыпью, тошнотой и бессонницей.

Туристам рекомендуют учитывать эту информацию планируя отпуск, поскольку заразится опасным заболеванием можно после укуса комара. Об этом сообщает издание "Комментарии.ua".

vsitury.com.ua

Туристам на Шри-Ланке советуют носить одежду, максимально закрывающую тело, а также использовать специальные средства, отпугивающие насекомых. По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно около 390 миллионов людей в мире болеют лихорадкой денге и около 40% рискуют заразиться.

Как ранее писал OBOZREVATEL, турист из России загадочно погиб в Израиле, когда ушел купаться ночью в Средиземном море. Спасатели достали мужчину из воды и доставили его в больницу, но медикам не удалось его спасти.

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