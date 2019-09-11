Массовая гибель россиян в Турции: названы причины

Участившиеся случаи смерти граждан РФ на отдыхе в Турции связаны с ростом туристического потока в эту страну.

Об этом изданию "РИА Новости" сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. "Нынешний сезон, который еще не закончился, к сожалению, оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции. По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Это объясняется увеличивающимся туристическим потоком из России. Так, в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов наших граждан, в этом году их должно быть, согласно прогнозам, больше", — сказал он.

Турция Фото: kidpassage.com

Также посол отметил еще одну из причин трагических случаев — состояние здоровья российских туристов.

"Речь идет о людях преклонного возраста, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями. Они приезжают в Турцию, где, особенно летом, погодно-климатические условия значительно отличаются от российских. Жарко, душно, высокая влажность. Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое", — пояснил Ерхов.

Фото: turizmvsem.ru

Еще одной распространенной причиной несчастных случаев с россиянами он назвал несоблюдение элементарных норм безопасности в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, с мая текущего года на турецких курортах по различным причинам также скончалось больше десятка украинцев.

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