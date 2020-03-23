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23 марта • обновлено в 21:16
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Изобрели робота-санитара: стало известно, как будут дезинфицировать самолеты

1.1т
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У авиакомпаний появился необычный способ дезинфицировать салоны самолетов. Так, специалисты одной из популярных компаний изобрели машину Germfalcon, которая сможет уничтожать бактерии.

Germfalcon будет очищать салоны при помощи ультрафиолетовых лучей, пишет "Рамблер".

Изобрели робота-санитара: стало известно, как будут дезинфицировать самолеты

pexels.com

Ультрафиолет используется в больницах для дезинфекции воздуха, воды и поверхностей. Этот способ борьбы с вирусами и микробами действительно крайне эффективен. Пока аппарат еще не появился в распоряжении всех авиакомпаний.

Создатели робота-санитара пообещали, что Germfalcon поможет авиакомпаниям уничтожить патогенную микрофлору на всех лайнерах.

Изобрели робота-санитара: стало известно, как будут дезинфицировать самолеты

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, составлен список вещей, необходимых в путешествии во время пандемии коронавируса. Так, в первую очередь нужно запастись жидким антибактериальным средством для рук с содержанием спирта не менее 60 процентов – в таком случае он может служить альтернативой частому мытью рук с мылом.

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Автор
Мария Дидык
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