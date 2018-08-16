€1000 за ужин и песни Тимати: как кутит элита Украины в Монте-Карло

Журналисты разузнали, как украинская элита тратит тысячи евро во время летнего отдыха на Лазурном побережье во Франции.

В Монте-Карло аренда авто на неделю обойдется в несколько тысяч долларов, а за ужин на яхте придется отдать не меньше €1000. В ночных клубах "туристов" развлекают российские музыканты, а цены на алкоголь и еду стартуют от €100, пишет "Страна.ua".

На дорогах города Монте-Карло в основном дорогие автомобили. Арендовать Lamborghini Gallardo Spider желтого цвета тут сложно, так как на это авто большой спрос. Стоит он €700 в день плюс топливо за счет арендатора. Семь дней можно кататься за €4000. Porsche 911 Targa - обойдется в 650 евро/сутки.

"Из самого необычного, что у нас просили - флешка с русскими хитами в машину. Заказчик разбил свой телефон и нового еще не было. А друзья должны были только через пару дней подъехать. И чтоб обязательно там были песни Тимати. Мне стыдно, но мы, если честно, не знали кто это вообще такой. Пришлось ознакомиться с его творчеством", - говорит сотрудник компании по аренде автомобилей в Монте-Карло.

Яхта длиной до 19 метров тут будет стоить €22200-25000 за неделю. Кроме того сейчас популярностью пользуются завтраки или ужины на яхте, которая стоит в порту. Стоит это около €1000 на двоих.

Что касается тусовок, то украинцы отдыхают в Монте-Карло в конкретных двух клубах. Это TWIGA и ночное заведение Jimmy'z Monte-Carlo. Сюда часто привозят Егора Крида, Стаса Михайлова и Тимати, а также известных диджеев. Вход бесплатный, но депозит столика не менее €1000. Бокал шампанского стоит тут €25, кальян - от €200, а набор суши и роллов около €100.

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